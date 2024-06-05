اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة دفعة يوينو 2024 عموم المحافظات

يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة دفعة يوينو 2024، والتي تعد من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الأسر التي لا تمتلك دخل شهري ثابت خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة دفعة يوينو 2024…

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة دفعة يوينو 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة دفعة يوينو 2024، من خلال زيارة الرابط الالكتروني التي خصصته الوزارة تيسيراً على عدد كبير من المواطنين الراغبين في الإستعلام عن الطلب المقدم للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية التي أعلنت عنه الحكومة العراقية لعدد كبير من المواطنين الذين لا يمتلكون دخل شهري أو لديهم ما يمكنهم من شراء ما يلزمهم من احتياجات، وإليكم خطوات الإستعلام….

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق.

أو الدخول على منصة مظلتي.

ثم اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

اختر الوجبة المراد الإطلاع عليها.

ثم حمل الكشوفات المتاحة أمامك.

بعد ذلك ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات.

في حالة عدم العثور على اسم المستفيد يرجى متابعة الكشوفات اللاحقة.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية

وقد أعلنت وزارة العمل عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية،وهي: