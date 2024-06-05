اغتنم الفرصة.. طريقة التقديم على دعم السكن الريفي بالجزائر 2024

تحاول الحومة الجزائرية تقديم كافة وسائل المساعدة للمناطق الريفية من مساعدة مالية وتوفير سكن ملائم لهم وإنشاء دورات لزيادة التوعية عن أهمية الصحة والتعليم والعمل، ولقد تم مساعدة الكثير من المواطنين في المناطق الريفية لإيجاد مسكن مناسب يساعدهم علي عيش حياة جيدة وتحسين مستوي استقرارهم ومساعدتهم علي تحمل الظروف الشاقة في الحياة، وفي مقالنا اليوم نقدم لكم تفاصيل عن التقديم على دعم السكن الريفي بالجزائر

خطوات التسجيل في الدعم الريفي بالجزائر

يجب اتباع عدة خطوات للتسجيل في الدعم الريفي ولمعرفتها من خلال سطورنا التالية :

اضغط علي لينك الرابط الالكتروني لدعم السكن الريفي.

قم بكتابة اسم المستخدم ورقم الهوية، ثم اضغط علي تسجيل الدخول.

يجب رفع الوثائق والمستندات لإثبات استحقاقية الدعم والموافقة عليه.

قم بإرسال الطلب بعد مراجعته جيداً.

ثم اضغط علي ” ارسال “.

انتظر قليلاً ليتم الموافقة عليه وقبول طلبك.

شروط دعم السكن الريفي بالجزائر

يجب تحقيق بعض الشروط التي وضعتها الحكومة للحصول علي الدعم المناسب ومن هذه الشروط ما يلي :

يجب ان يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم بها بشكل دائم.

يجب أن يكون لدي المتقدم خبرة عمل ثلاث سنوات فأكثر.

يجب أن يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

يجب أن يكون دخل الزوجين يقل عن الحد الأدنى بست أضعاف.

يجب أن لا يكون المتقدم قد حصل علي دعم سابق أو مسكن من الحكومة.

يجب علي المتقدم أن لا يمتلك سكن خاص به أو أراضي للبناء عليها.

الوثائق اللازمة لتقديم للدعم الريفي بالجزائر

يجب تقديم بعض الوثائق لتأكيد من استحقاقية المواطن للدعم ومنها ما يلي :