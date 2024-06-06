خطوات وشروط التسجيل في مسابقة حلم “كن أنت الفائز”

تعد مسابقة حلم واحدة من المسابقات الشهيرة في الوطن العربي، والتي تتمتع بمصداقية كبيرة وإقبال متزايد خاصة بعد أن تحقق المشاهد العربي من المصداقية والنزاهه، وتعمل تلك المسابقة بإشراف من عدة جهات تستهدف تحقيق أحلام الكثير من المواطنين في الوطن العربي من خلال تقديم جوائز نقدية وذهب وسيارات على مدار العام.

خطوات التسجيل مسابقة حلم

يمكن الاشتراك في مسابقة حلم وزيادة فرصة تحقيق الحلم بشكل واقعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم البحث عن الرقم الخاص بالدولة التي تنتمي لها وذلك من خلال صفحة المسابقة الرسمية أو من خلال اعلانات المسابقة على شاشة قنوات ام بي سي. بعد ذلك يتم استخدام الهاتف الجوال في إرسال رسالة نصية بها كلمة حلم أو Dream أو مرادفها في اللغة الفرنسية. يتم استلام رسالة نصية ترحيبية. بعد ذلك يستقبل المشترك العديد من الرسائل التي تحتوي على أسئلة عامة وعلى المشترك الإجابة بشكل دقيق وصحيح علما بأن عدد الأسئلة المجابة بشكل صحيح تضاعف فرص الفوز أثناء السحب.

شروط التسجيل في مسابقة حلم

تتم عملية التسجيل وفقا لتوافر عدة شروط أبرزها ما يلي: