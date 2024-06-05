“مبروووك النجاح” رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني بالاسم عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية

ننتظر معكم متابعينا الكرام تفعيل رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، حيث يبحث آلاف من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالشرقية عن الرابط الرسمي للوصول إلى نتيجة نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023، وذلك حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على انتهاء كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب وجاري الآن العمل على اعتماد النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

في بيان رسمي صادر صباح اليوم من قبل مديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية جاءت مجموعة من المعلومات عن انتهاء اعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب في كشوفات النتائج وجاري فتح رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني أمام جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور ليتمكنوا من الاستعلام عن نتيجتهم بشكل إلكتروني ودون الحاجة إلى الخروج من المنزل، ومن المنتظر أن يعتمد السيد الدكتور ممدوح غراب النتيجة الآن ويعلن عن نسبة نجاح الطلاب وكذلك يعلن عن أسماء الأوائل على مستوى كافة الإدارات التعليمية.

إدارة غرب.

إدارة شرق.

إدارة بلبيس.

إدارة منيا القمح.

إدارة فاقوس.

إدارة أبو حماد.

إدارة الحسينية.

إدارة ههيا والإبراهيمية.

إدارة كفر صقر وأولاد صقر.

إدارة ديرب نجم ومشتول السوق.

إدارة القريب والقنايات.

إدارة مشأة أبو عمر.

إدارة صان الحجر.

إدارة العاشر من رمضان.

إدارة الصالحية.

البوابة الإلكتروني لمحافظة الشرقية نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

أصبح متاح الآن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني للاستعلام عن نتيجة الطلاب بكل سهولة ودون الخروج من المنزل، وذلك من خلال الخطوات البسيطة التالية:-