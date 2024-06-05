بنسبة نجاح 80% ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر luxoredu

تزامناً مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات يستعد الآن طلاب الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر، للكشف عن نتائجهم من خلال الروابط المتاحة، حيث تم ظهور النتائج في عدد من المحافظات، وذلك بعد الإعلان رسمياً من قبل الوزارة عن اعتماد النتيجة من قبل المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، وبدأت عملية البحث تتزايد بكثرة للوصول إلى نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الأقصر، نتابع معكم من خلال هذا المقال كيفية الوصول إلى النتائج، بالإضافة إلى نسبة النجاح التي تم الإعلان عنها، تابعوا معنا الفقرات التالية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر 2024

حالة من الترقب والقلق التي تسود الكثير من البيوت خلال هذه الأيام للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر 2024 الترم الثاني، جاءت أخبار صباح اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024 عن اعتماد نتيجة شهادة الاعدادية من قبل المحافظ، وقد تم الإعلان رسميا عن نسبة النجاح التي وصلت إلى 80% بين الطلاب والطالبات، ومن ناحية أخرى قام محافظ الأقصر السيد مصطفى ألهم لتهنئة أوائل طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي محافظة الأقصر، وذلك عبر الاتصال الهاتفي لتهنئة أصحاب الثلاث مراكز الأولى، وكذلك تم الإعلان عن قائمة أسماء العشر الأوائل على مستوى المحافظة وهم:-

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر 2024 ترم ثاني

يمكنكم الآن بشكل رسمي الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر 2024 الترم الثاني لجميع الإدارات التعليمية عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-