“وزارة المالية” زيادة رواتب المتقاعدين الى 700 الف دينار  الحد الادنى الف مبروك.. صرف الزيادة مصرف الرافدين

في إطار الدعم المستمر، والتنمية الغير متناهية داخل دولة العراق، قامت وزارة العمل مؤخرًا بالتصديق على جدول الرواتب الخاص بالمتقدمين، ليرتفع الحد الأدنى فيه إلى 700 ألف دينار عراقي، بعد أن كان 500 ألف دينار، أي بزيادة وصلت لـ 200 ألف دينار عراقي، لكن الأن القرار حيز انتظار التصويت من قبل مجلس الوزراء، وفور الإنتهاء من التصديق على القرار، سيتم العمل على الرواتب في شكلها الجديد بالزيادات المقرة.

جدول رواتب المتقاعدين في العراق

وبعد أن يتم التصديق على قرار جدول رواتب المتقاعدين الجديد في دولة العراق، فيُصبح الحد الأدنى حين إذًا 700 ألف دينار عراقي، لكن حتى يومنا هذا فإن الزيادة المعمول بها من قبل وزارة المالية وبالتعاون مع مجلس الوزراء العراقي بلغت 100 ألف دينار عراقي، وليرتفع راتب المتقاعد عند ذلك من 500 ألف إلى 600 ألف دينار عراقي، بينما الـ 700 ألف يتم رفعهم إلى 800 ألف دينار عراقي، وفقًا للسلم المعتمد من قبل الوزارة.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة التي يُرجى اتباعها لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادات الجديدة، وفقًا لما يلي:-