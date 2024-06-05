مشاهدة حصرية.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 المائة ثلاثة وستون علبى الفجر الجزائرية مترجمة

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 أصبحت ضمن الكلمات البحثية على جوجل، حيث يهتم الملايين من الأشخاص بمعرفة ادق التفاصيل عن هذه الحلقة تحديداً، وهذا لأن مقاطع الفيديو الترويجية المنتشرة تؤكد بأن هناك حرب قوية ضد البيزنطيين ويتعرض عثمان للإصابة القوية، تفاعل الجمهور على الإعلان لكن الشوق يقتلهم ويدفعهم بانتظار الحلقة على احر من الجمر،

ويرغب الكثير معرفة القنوات الناقلة، لأن هناك قنوات تنقل المسلسل باللغة التركية وقنوات قامت بنقل المسلسل مترجم باللغة العربية كي يستمتع الجمهور بالمشاهدة، قدم الممثل التركي بوراك اوزجفيت دوره الغازي عثمان على أكمل وجه بل قدمه ببارعة ولفت أنظار الجميع مما تعلق المحبين برؤيته دائماً، اليوم نتعرف معاً على كل جديد من تفاصيل وأحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 .

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163

الحقبة الزمنية للقرن 13 تختلف تماماً على القرون الأخرى وهذا لأن بداية التأسيس كانت على يد عثمان أرطغرل بعد تولي حكم الدولة في القرن 13، حقق مسلسل قيامة عثمان نجاح كبير يفوق الوصف وأكبر دليل هو طرح 5 مواسم من المسلسل ورغبة المتابعين في أجزاء كثيرة من هذا العمل المميز، صراعات كثيرة تدخل فيها الدولة العثمانية بعد موت يعقوب وتهديد هو لوفيرا بعد اكتشاف خيانتها،

كما أن هناك صدمة جديدة لعائلة عثمان عندما يجدونه مصاب بسهم من قسطنطين الذي يحاول القضاء عليه بعد أن علم أن عثمان يريد السيطرة على أرض بورصة وأنه يفعل ما بوسعه لضمها، وخاصةً بعد أن قال عثمان لجنوده أم النصر العظيم أو الموت، يعرض مسلسل قيامة عثمان الليلة الساعة 9 مساءً على قناة ATV التركية وغداً الخميس 6 يونيو الساعة 2 صباحاً على قصة عشق والساعة 11 مساءً على قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة ATV التركية الناقلة قيامة عثمان

التردد: 10796.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية