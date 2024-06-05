“وسع للجديد والحصري” مميزات واتساب الذهبي 2024 التحديث الأخير.. هتندم لو ماحملتهوش!

أصبح واتساب الذهبي هو الخيار الأول لغالبية المستخدمين بعد إصدار النسخة المعدلة من التطبيق وذلك لما تضمنه من مميزات حديثة تمت إضافتها إلى المميزات الأساسية التي كانت في واجهة المستخدم، وجدير بالذكر أن الإصدار الأخير نال شهرة واسعة في معظم البلدان العربية لما يوفره من خصائص تعزز من تجربة المستخدم.

إضافات جديدة في WhatsApp Gold

تجدر الإشارة إلى أن الإضافات الجديدة تجعل تجربة المستخدم مع التطبيق أكثر متعة وسلاسة في الأداء، وعليه نوفر لكم في النقاط التالية أبرز المميزات المضافة إلى الإصدار الحديث:

تم العمل على تحسين النسخة الجديدة ضد الحظر والهكر.

أيضًا تم تحديث البيانات إلى الإصدار 2.24.7.81.

تقسيم المجموعات والمحادثات إلى قسمين.

تسهيل الوصول للخيارات أسرع من خلال سحب مربع الدردشة لأي جهة.

استخدام خيار البصمة للسيطرة على واجهة المستخدم، بالإضافة إلى إمكانية تعديل الرموز والأنماط ونقلها من قسم الأنماط.

كما تم إضافة خطوط جديدة التي يمكن معاينتها قبل تطبيقها.

أخيرًا تم حل مشكلة عدم التثبيت التي كانت في الإصدار السابق.

الجديد في واتساب الذهبي 2024 الإصدار الأخير

تمكنت الشركة في توفير مجموعة من الخصائص التي تجعل نسخة واتساب الذهبي الجديدة أفضل وبالتالي يمكنه المنافسة بصورة أقوى، ومن هذه المميزات ما يلي: