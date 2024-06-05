من اللينك الرسمي|.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط عبر نتائجنا وما هو موعد نزولها؟

بعد إنتهاء الطلاب بالصف الثالث المتوسط بالعراق من اداء الاختبارات النهائية، هم الان في انتظار اعلان وزارة التربية العراقية عن موعد ظهور النتائج للاطمئنان علي مستوي أدائهم بالاختبارات، وقد صرحت الوزارة أن الإعلان عن النتيجة على وشك القدوم خلال هذه الأيام وسوف يكون بإمكان الطلاب الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا سواء كان عبر الموقع الرسمي للوزارة على الانترنت او عن طريق موقع نتائجنا التابع للوزارة ايضا، وسوف نوضح خطوات الاستعلام عن النتيجة في السطور التالية من هذا المقال.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط عبر نتائجنا

يستطيع الطلاب او اولياء امورهم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط عبر الرابط الخاص بموقع نتائجنا، وذلك من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بنتائجنا عبر هذا الرابط.

من القوائم المتاحة بالموقع يتم تحديد أيقونة نتائج الصف الثالث المتوسط المرحلة الأولى.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

كتابة الرقم الامتحاني في الخانة المخصصة له ثم النقر على زر الاستعلام.

عند ظهور النتيجة يتم عرضها على الفور بالتفصيل على شاشة الموقع.

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024

على الرغم من عدم ظهور النتائج الخاصة بالصف الثالث المتوسط حتى الآن بالعراق، إلا انه قد أكدت وزارة التربية العراقية على أن النتيجة علي وشك الظهور خلال هذه الأيام القليلة المتبقية، حيث ان عمليات التصحيح ورصد الدرجات على وشك الانتهاء، وسوف يتم الاعلان عن ظهور النتائج على الفور بعد رفعها، وقد وضحت الوزارة انه سوف يتم توفير جميع النتائج الخاصة بالطلاب في مختلف محافظات العراق إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لها وموقع نتائجنا، ليستطيع الطلاب الحصول على النتائج بشكل أسرع بعد الإعلان عن ظهورها.