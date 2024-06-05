“sharkia” نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الشرقية “3 اعدادي” بالاسم ورقم الجلوس

مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول، يتزايد البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بمحافظة الشرقية فقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن أعمال تصحيح أوراق الإجابات جارية، كما تم الانتهاء من عملية تجميع الدرجات مطلع الأسبوع المقبل، والتي سوف تستغرق يومين فقط. فور الانتهاء، سيتم اعتماد النتائج ورفعها على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، حيث يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم باستخدام الاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الشرقية

خاض امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة الشرقية حوالي 144 ألف طالب وطالبة، توزعوا على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة. تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، سير الامتحانات من خلال جولات تفقدية، وأكد عدم تلقي أي شكاوى من التلاميذ وتشمل الإدارات التعليمية بالمحافظة إدارات شرق وغرب الزقازيق، أبو حماد، أبو كبير، بلبيس، منيا القمح، فاقوس، كفر صقر، مشتول السوق، الإبراهيمية، ديرب نجم، منشأة أبو عمر، ههيا، الحسينية، الصالحية، العاشر من رمضان، أولاد صقر، القنايات، صان الحجر، والقرين ومن المقرر ان يتم نشر نتائج الاعدادية لكافة الادارات في محافظة الشرقية عبر موقع نتيجة نت

استعلم نتيجة الاعدادية الشرقية

للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2024، يمكن اتباع خطوات بسيطة بعد إعلان النتائج.