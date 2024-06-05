“مغامرات لا تنتهي مع توم وجيري” استقبل الآن تردد قناة TOM and Jerry على جميع الأقمار الصناعية!

يرغب العديد من الآباء والأمهات في قناة أطفال تتيح أحدث أفلام الكرتون بقصص متنوعة تجذب انتباه الطفل، تعتبر قناة توم وجيري هي التي ينطبق عليها كل هذه مميزات، حيث تهتم بتعليم الطفل كيفية التعامل مع الآخرين واحترام الكبير وغرس ثقافة الدين الإسلامي به والمودة والرحمة، المميز بها أنها تهتم بتقديم المحتوى بأعلى جودة سواء في الصوت أو الصورة من خلال تحديث ترددها بشكل مستمر، لذلك يرغب العديد من الأمهات في التعرف على ترددها في عام 2024، وذلك الذي وفرناه خلال مقالتنا اليوم وهو تردد قناة TOM and Jerry على جميع الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات.

تردد قناة TOM and Jerry على جميع الأقمار الصناعية

مهما تواجد العديد من القنوات الأطفال، تظل قناة توم وجيري هي الأفضل والأقوى في تقديم أفضل أفلام الكرتون بجودة عالية بدون تشويش أو انقطاع حتى لا يشعر الطفل بالملل أثناء المشاهدة، لذلك استطاعت تحقيق نسبة مشاهدة عالية منذ أن بدأت أن تبث محتواها في أول عام لها، العديد لا يعلم أيضا أنها تتيح أناشيد دينية تناسب جميع أعمار الأطفال، لذلك جئنا إليكم بترددها على النايل سات من خلال فيما يلي:

تردد القناة: 11345.

معامل الترميز: 25700.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD.

تردد قناة الأطفال TOM and Jerry على القمر الصناعي العرب سات

أيضا تتيح ترددها على العرب سات وهو كالآتي:

تردد القناة: 11315.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD.

كيفية تنزيل القناة توم وجيري على جهاز التلفزيون

يواجه العديد من المواطنين صعوبة أثناء تنزيل أي قناة على جهاز التلفزيون، لكن مع قناة توم وجيري الأمر أسهل بكثير، لأنها تعتمد على أحدث التقنيات وهي تقنية اتش دي، للتعرف على خطوات تنزيلها، تابع فيما يلي:

اضغط على الإعدادات.

انقر على إضافة قناة جديدة.

انقر على تثبيت اليدوي.

اختر القمر الصناعي سواء النايل سات أو العرب سات.

انقر على بحث.

انتظر حتى يكتمل تحميل القناة.

ثم اضغط على حفظ.

قدمنا لكم اليوم تردد قناة TOM and Jerry على جميع الأقمار الصناعية مع التعرف على خطوات تنزيلها على جهاز التلفزيون.