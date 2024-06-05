الحلم أصبح حقيقة.. كليان مبابي ينتقل رسميًا إلى نادى ريال مدريد لمدة خمس سنوات

ويعد مبابي أحد أكثر اللاعبين موهبة في العالم ويمتلك سرعة فائقة، مهارات فردية عالية، وذكاءً تكتيكيًا استثنائيًا، وسجل مبابي 225 هدفًا خلال 269 مباراة مع باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، وفاز بكأس العالم 2018، ودوري أبطال أوروبا 2020، وعدد من الألقاب الأخرى.

ويمثل انتقال مبابي إلى ريال مدريد حدثًا تاريخيًا في عالم كرة القدم، فهو أغلى لاعب في تاريخ اللعبة، وواحد من أهم الانتقالات في العقد الأخير، ومن المتوقع أن يضيف مبابي إلى ريال مدريد قيمة فنية هائلة، ويساعد النادي على الحفاظ مكانته كأقوى فريق في العالم.

فرحة جماهير ريال مدريد بصفقة مبابي

سعدت عشاق ريال مدريد على بهذا الانتقال، ونشرت وسائل الإعلام العالمية أخبارًا إيجابية عن الصفقة، وعبر مبابي عن سعادته بتحقيق حلمه باللعب في ريال مدريد، بينما وعد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي ببذل قصارى جهده لمساعدة اللاعب على النجاح.ن.