“توداي” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية عبر نتيجة نت

سيقوم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، باعتماد نتائج الشهادة الإعدادية للمحافظة، وكذلك الاعلان الرسمي عن نسبة النجاح التي حققها الطلاب ومن المقرر أن تتاح نتائج الشهادة الإعدادية عبر البوابة الإلكترونية المختصة، حيث يتم نشر النتيجة عبر البوابة وعبر موقع نتيجة نت.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية على أن نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام 2023-2024 ستُعلن عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم في المحافظة. يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج عبر موقع “نتيجة نت” المخصص لهذا الغرض. يتم حاليًا الانتهاء من المراجعات النهائية قبل نشر النتائج على البوابة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024

نوضح لكم الخطوات اللازمة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 وهي كالآتي:

الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية الإلكترونية بمحافظة الشرقية.

الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية الإلكترونية بمحافظة الشرقية. بعد الدخول إلى البوابة، قم بالنقر على خيار “الخدمات” من القائمة الرئيسية.

ضمن الخدمات المتاحة، اختر “خدمات البوابة” للوصول إلى الخدمات الإلكترونية المتنوعة.

في قائمة خدمات البوابة، ابحث واختر “نتائج الامتحانات”.

اختر الإدارة التعليمية التي يتبع لها الطالب للحصول على نتائج الشهادة الإعدادية.

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص لذلك.

بعد إدخال رقم الجلوس، ستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بمحافظة الشرقية لعام 2024.

ادارات محافظة الشرقية

تعد محافظة الشرقية إحدى المحافظات المصرية العريقة، وتتميز بتنوع إداراتها التعليمية والإدارية وتضم المحافظة عددًا كبيرًا من الإدارات التي تتوزع على مدنها ومراكزها المختلفة من بين أهم هذه الإدارات، نجد إدارة الزقازيق، والتي تعتبر المركز الرئيسي للمحافظة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المحافظة إدارات أخرى مثل إدارة بلبيس، إدارة منيا القمح، وإدارة فاقوس.