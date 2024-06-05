بعد كام ساعة.. موعد صرف حساب المواطن الدفعة 79 يونيو 2024 والشروط الجديدة للتسجيل برقم الهوية

يهتم المواطنين بمعرفة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 79 يونيو 2024 استعداداً للحصول على المستحقات النقدية، قبل نهاية شهر مايو 2024 أعلنت الصفحة الرسمية لحساب المواطن عبر تويتر عن صدور نتائج أهلية الدفعة الجديدة رقم 79، حيث تعد من الدفعات المهمة التي يبحث عنها الألف من الأسر السعودية وينتظرونها بفارغ من الصبر، وهذا لأن تأتي مع اقتراب حلول عيد الأضحى وكل مواطن يحتاج هذه الفترة للعديد من المطالب التي يحتاجها في العيد،

من طعام وشراب وأدوات المنزل والزينة وملابس من أجل الاحتفال بقدوم العيد وإدخال السعادة على قلوب الأسرة، دعم حساب المواطن هو دعم حكومة أطلاق الأمير محمد بن سلمان في عام 2014 لدعم الأسر الأكثر احتياجاً للمال ومساندتهم عفي ظروفهم الصعبة وتحسينها، اليوم نستعرض لحضراتكم عبر التقرير التالي موعد صرف حساب المواطن الدفعة 79 يونيو 2024 ابقوا معنا.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 79 يونيو 2024

خلال الفترة الماضية تحققت الجهة المسؤولة عن دعم حساب المواطن من أهلية الدفعة 79 لكي تبدأ عمليات إيداع المستحقات حسب المستفيدين بعد أيام معدودة، على أن تبدأ عملية الصرف صباح يوم الاثنين الموافق 10 من يونيو 2024 وتحرص الحكومة على صرف المستحقات في موعدها المحدد وتستغرق فترة الصرف ثلاثة أيام فقط الخميس 13 من يونيو 2024، وهذا لأن إجازة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية تبدأ يوم الجمعة 14 من يونيو 2024 و حتى يوم 22 يونيو 2024، وهذا ما يجعلها لن تتأخر عن صرف المستحقات نظراً احتياج المواطنين للدعم لأنهم لا يملكون غيره.

شروط أهلية حساب المواطن الدفعة 79

كشفت الجهة المسؤولة عن قبول المتقدمين في حساب المواطن عن بعض الشروط الهامة وهي