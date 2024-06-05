لينك الإستعلام عن نتائج الترقية بالاختيار 2024 – تسقيف وزارة التربية الوطنية

أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب، عن نتائج الترقية بالاختيار، بعد أن تم الانتهاء من المراجعة والتصحيح من كافة الطلبات المقدمة، والخاصة بكافة المتقدمين، والراغبين في الإستعلام عن نتائجهم، يمكنهم اتباع بعض الإجراءات التي نكشفها لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها الجميع في المملكة المغربية.
خطوات الإستعلام عن نتائج الترقية
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج الترقية في الإختيار، وفقًا لما يلي:-
- أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية الوطنية.
- ثم يتم تسجيل الدخول إلى صفحة النتائج.
- القيام بإختيار النتيجة التي ترغب في الإستعلام عنها.
- ليتم تحديد المرحلة فيما بعد.
- النقر على “نتائج المرحلة”.
- لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج.
ما هي شروط الترقية في وزارة التربية الوطنية؟
وتتمثل أبرز شروط التقديم في اختبارات الترقية التابعة لوزارة التربية الوطنية داخل المملكة المغربية، وفقًا لما يلي:-
- أن يكون الشخص المتقدم قد حصل على إعفاء من الخدمة العسكرية.
- إضافة إلى أن يجب أن يكون قد اجتاز الإختبار بدرجة امتياز.
- حصول المتقدم شهادة عالية أو جامعية من الجامعات المعتمدة داخل دولة المغرب.
- إتمام مدة معينة يتم تحديدها من قل وزارة التربية الوطنية في المغرب.
- أن يقدم العديد من الخبرات التي لا تقل عن عامين.
- الإلتزام بجميع المعايير والضوابط التي تفرضها وزارة التربية الوطنية.
- إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في الاختبار.