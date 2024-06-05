لينك الإستعلام عن نتائج الترقية بالاختيار 2024 – تسقيف وزارة التربية الوطنية

أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب، عن نتائج الترقية بالاختيار، بعد أن تم الانتهاء من المراجعة والتصحيح من كافة الطلبات المقدمة، والخاصة بكافة المتقدمين، والراغبين في الإستعلام عن نتائجهم، يمكنهم اتباع بعض الإجراءات التي نكشفها لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها الجميع في المملكة المغربية.

خطوات الإستعلام عن نتائج الترقية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج الترقية في الإختيار، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية الوطنية.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى صفحة النتائج.

القيام بإختيار النتيجة التي ترغب في الإستعلام عنها.

ليتم تحديد المرحلة فيما بعد.

النقر على “نتائج المرحلة”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج.

ما هي شروط الترقية في وزارة التربية الوطنية؟

وتتمثل أبرز شروط التقديم في اختبارات الترقية التابعة لوزارة التربية الوطنية داخل المملكة المغربية، وفقًا لما يلي:-