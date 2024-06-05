عبر منصة ناجز.. إليكم خطوات الاستعلام عن حالة وكالة في السعودية

توفر الحكومة السعودية خطوات الاستعلام عن حالة وكالة إلكترونية عبر منصة ناجز كنقطة من الخدمات الحكومية الجديدة التي توفرها، وهذا في ظل انتشار دائم وتحديث التجارة الإلكترونية، حيث يريد العديدون في إنشاء وكالات إلكترونية عن طريق النهوض بالمشاريع التابعة لهم، وقد تم توفير استخراج الوكالة بشكل إلكتروني عن طريق إنهاء جميع الإجراءات من خلال الإنترنت بكل سهولة وبساطة، دون الحاجة إلى وجود المعاملات الورقية الصعبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن حالة وكالة إلكترونية عن طريق منصة ناجز.

الاستعلام عن حالة وكالة إلكترونية

يمكنك الاستعلام عن حالة وكالة إلكترونية من خلال اتباع الخطوات الأتية:

قم بالدخول على منصة ناجز الإلكترونية الرئيسية.

ثم النقر على خيار تسجيل الدخول في خيار أفراد.

ثم قم بتسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني باستعمال رقم البطاقة الوطنية.

للتحقق من بطاقتك وتكملة الإجراءات يمكنك الاستعلام عن وكالة إلكترونية خلال المنصة، ويجب زيادة الكود المرسل من خلال رسالة نصية إلى الرقم الموجود في الخدمة.

ثم انتقل إلى قائمة الخدمات المتوفرة واختر خدمة التأكد من الوكالة.

ثم ادخل على تبويب تسجيل طلب جديد.

قم بإرفاق رقم الوكالة الراغب الاستعلام عنها برقم البطاقة الخاص بصاحب الوكالة.

بعدها سجل رمز الأمان واستكمل إجراءات التأكد.

ستتمكن من كافة الإجراءات بعد تسجيل جميع معلوماتك صحيحة للتأكد من التحقق.

شروط إنشاء وكالة عبر أبشر

تتضمن شروط إنشاء وكالة عبر أبشر ما يلي: