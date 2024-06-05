بالخطوات.. تحميل تحديث واتساب الاخضر الجديد 2024 WhatsApp Apk دون الحظر

يرغب العديد من المستخدمين حول العالم، في القيام بتنزيل التحديث الجديد من واتساب الأخضر WhatsApp Apk الأكثر أمانًا، فضلاً عن مطوري التطبييق يقوم بإدخال التحديثات والإضافات الجديدة، التي يبحث عنها الكثير من المستخدمين، وهو شبيه النسخة الأصلية من التطبيق، ولذا يمكنك القيام بتنزيل التحديث الجديد من التطبيق، والحصول على كافة المميزات التي يوفرها التطبيق، كما سنوضحها لكم في السطور التالية.
خطوات تنزيل تحديث واتساب الأخضر 2024
يمكنك القيام بتنزيل التحديث الجديد من واتساب الأخضر، والحصول على العديد من المميزات والإضافات الجديدة التي يوفرها التطبيق، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-
- أن يتم الإحتفاظ بالنسخة العادية من تطبيق واتساب الأخضر.
- ثم يتم الذهاب إلى الإعدادات الخاصة بالهاتف.
- ليتم القيام بالدخول إلى الموقع الرسمي والموثوق لتنزيل التطبيق.
- عند الإنتهاء من عملية التنزيل أو التثبيت.
- يمكنك تسجيل الدخول بإدخال البيانات الجديدة الخاصة بالقبول في التطبيق.
- الضغط على زر “تأكيد”.
مميزات واتساب الأخضر الجديد
أما عن الخطوات الجديدة التي يمكنك الحصول عليها عند القيام بتنزيل واتساب الأخضر، الحصول على العديد من المميزات والتحديثات الجديدة، وفقًا لما يلي: –
- إمكانية القيام بالحفاظ على خصوصية المستخدم المتمثلة في إختفاء الرسائل.
- كذلك يمكن اختيار ما إذا كنت ترغب في رؤية الرسالة المقروءة أم لا.
- العمل على تمكين المصادقة بين جميع المستخدمين لتوثيق الأمان الإضافي.
- عمل مكالمات صوتية بجودة عالية وغير مكلفة.
- إرسال رسائل نصية إلى أكبر عدد من المستخدمين.
- بالإضافة إلى عمل إمكانية المسح الذاتي التي يوفر خاصية المسح الذاتي.
- التحكم بشكل كامل في الخصوصية لدى المستخدمين، عند تثبيت واتساب الأخضر.