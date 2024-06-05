جاري الرفع.. نتائج الثالث المتوسط الدور الاول العراق 2024 عموم المحافظات حسب الرقم الامتحاني

جهد كبير يبذله الطلاب لمعرفة موعد نتائج الثالث المتوسط الدور الاول العراق 2024، فور خروج الطلاب من الامتحانات بعد أداء كل مادة يتوجهون بالدخول على الانترنت للبحث على الصفحات المختلفة والمواقع الرسمية لمعرفة موعد اعتماد نتائجهم، اليوم الأربعاء الموافق 5 من يونيو 2024 هو نهاية امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الاول لجميع محافظات العراق،

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية بأن الحملات التفقدية التي قامت بها مديريات التربية والتعليم أثبتت كفاءة كبيرة واستطاعت أن تسيطر على وضع اللجان منذ أول يوم من الامتحانات وحتى اليوم الأخيرة دون رصد حالات من الغش أو شغب من الطلاب داخل اللجان، ترقبوا معنا الفقرات التالية ونتعرف سوياً على نتائج الثالث المتوسط الدور الاول العراق 2024.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول العراق 2024

فترة الامتحانات مرت بشكل هادئ للغاية مما أكد الكثير من الطلاب أن الامتحانات كانت أسهل من الأعوام الماضية، وهذا ما جعلهم يتوقعون ارتفع نسبتها قبل أن تظهر ثقةً بما قدمته لهم وزارة التربية والتعليم من مجهود كبير في الحفاظ على استقرار اللجان والمراجعات التي قدمتها عبر المنصات التعليمية، لن تتأخر نتائج الثالث المتوسط في الظهور مثل السنوات الماضية بل تظهر في أقل وقت ممكن لأن أعمال التصحيح مستمرة من اليوم الثاني من بداية امتحانات الطلاب، وهذا القرار جاء بشكل رسمي من الدكتور إبراهيم نامس الجبوري مراعاةً لشعور الطلاب وعدم انتظارهم فترة طويلة في قلق وتوتر.

خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط 2024

تجدون النتائج كاملة بالترتيب حسب الإدارة التعليمية ونسبة النجاح ومجموع الطالب في الفصل الأول والثاني من الدور الاول، لذا كل ما عليكم اتباع مايلي: