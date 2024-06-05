ضمن مبادرة ريادة.. مصرف الرافدين العراقي يمنح أكثر من 1500 قرض

أعلن مصرف الرافدين العراقي عن منحه أكثر من 1500 قرض ضمن مبادرة ريادة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المصرف لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص العمل في البلاد، واليوم ومن خلال موضوعنا هذا سوف نقدم لكم تفاصيل القروض من مصرف الرافدين وطريقة الحصول على القرض.
تفاصيل القروض من مصرف الرافدين
- تتراوح قيمة القروض ما بين 5 ملايين دينار عراقي و 25 مليون دينار عراقي.
- يتم منح القروض بضمان الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين.
- تهدف المبادرة إلى دعم المشاريع في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات.
ما هو هدف مبادرة ريادة؟
تهدف مبادرة ريادة إلى توفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق، وذلك من خلال:
- تقديم القروض بأسعار فائدة مناسبة.
- توفير خدمات الاستشارات والتدريب.
- مساعدة رواد الأعمال في إعداد خطط عملهم ودراسات الجدوى.
شروط الحصول على القروض
حتى تتمكن من الحصول على قروض من مصرف الرافدين العراقي يحب أن تتوفر لديك الشروط التالية:
- يجب أن يكون المتقدم صاحب مشروع صغير أو متوسط في العراق.
- يجب أن يقدم المتقدم لديه خطة عمل واضحة ودراسة جدوى للمشروع.
- يجب أن يكون المتقدم قادرًا على سداد القرض.
طريقة الحصول على قروض من مبادرة ريادة
يمكن لرواد الأعمال التقدم بطلب للحصول على قرض من مبادرة ريادة من خلال فروع مصرف الرافدين المنتشرة في جميع أنحاء العراق.