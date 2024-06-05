ضمن مبادرة ريادة.. مصرف الرافدين العراقي يمنح أكثر من 1500 قرض

أعلن مصرف الرافدين العراقي عن منحه أكثر من 1500 قرض ضمن مبادرة ريادة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المصرف لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص العمل في البلاد، واليوم ومن خلال موضوعنا هذا سوف نقدم لكم تفاصيل القروض من مصرف الرافدين وطريقة الحصول على القرض.