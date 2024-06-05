لولو بتساعد ماما وبابا.. تردد قناة وناسة على نايل سات 2024 الاغاني الأقرب لقلوب الأطفال

تردد قناة وناسة على نايل سات 2024 التي تعد من انجح القنوات المتخصصة في نقل محتوى للاطفال، تعمل القناة بصورة منتزظم للغاية وإشارة القناة قوية للغاية وهذا ما يجعلها تعمل بدون توقف، قناة وناسة حققت شهرة واسعة وزادت أهميتها الفترة الاخيرة وترتفع مؤشرات البحث عنها لأن الأطفال يجلسون أطول وقت في المنزل بعد الحصول على العطلة الصيفية من الروضة،

حققت القناة أرقاماً قياسية في نسب المشاهدة، وترتفع مكانتها وتتصدر محركات البحث على جوجل بين الكثير من القنوات، وناسة تناسب الاطفال بدايةً من عمر السنة والنصف فما فوق، تقدم كل ما هو مفيد ومميز من اغاني واناشيد ورسوم متحركة، كما تساعد الآباء والأمهات في تعليم الأبناء الحروف والارقام مع التكرار، اليوم جئت إليكم برموز تردد قناة وناسة على نايل سات 2024 كاملاً لضبطها بسهولة على الجهاز.

تردد قناة وناسة على نايل سات 2024

التردد : 11430.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: hd.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

قناة وناسة TV المخصصة للأطفال

تعرض قناة وناسة المحتوى الخاص بها بطريق مبتكرة ومختلفة تماماً عن باقي القنوات، ولن تكتفي القناة بالباقة التي تقدمها يومياً على الشاشة، بل تسعى طوال الوقت لعرض وطرح محتوى جديد يناسب الأطفال، ولذلك يجلس الأطفال للاستمتاع بمشاهدة القناة دون الملل، بل يزداد شوقهم لمشاهدتها،

وعند الاستيقاظ من النوم يفكرون في المحتوى الذي يسعدهم ولن يجدون إلا قناة وناسة كونها الاختيار الافضل والانسب، يرسم البسمة على وجوههم، لذلم يحرص مسؤولي القناة ومالكها على ضج كل جديد من المحتوى من كل حين واخر بشكل مجاني لتسهيل ضبطها بدون اشتراك على الجهاز، كما انها تعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف.

تردد قناة وناسة على عرب سات