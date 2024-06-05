شاومينج بيغشش.. حقيقة تسريب امتحان الانجليزي الثانوية الازهرية 2024 اعرف التفاصيل

حقيقة تسريب امتحان الانجليزي الثانوية الازهرية 2024 يعتبر ضمن الأمور التي يهتم بها الطلاب كثيراً خلال هذه الفترة تزامناً مع اقتراب موعد تأدية امتحان اللغة الإنجليزية، انطلقت امتحانات الثانوية الازهرية بشكل رسمي يوم السبت الموافق 1 من يونيو الجاري، وحسب تصريحات الازهر الشريف ووزارة التربية والتعليم ان امتحانات الطلاب تستغرق فترة 45 يوم لأن هناك عدة أيامك إجازة متتالية يحصل عليها الطلاب بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك،

على أن يتم استئناف الامتحانات بعد الاجازة مباشرةً، وقد أدى الطلاب من الشعبة العلمية والشعبة الأدبية عدة مواد مقرر عليهم من الجدول الامتحاني، ولذلك تتزايد عمليات البحث عن تسريب المادة القادمة لمعرفة الأسئلة والإجابات كي يحصلون على نسب عالية من النجاح، و للتعرف على حقيقة تسريب امتحان الانجليزي الثانوية الازهرية 2024 ترقبوا معنا السطور التالية.

حقيقة تسريب امتحان الانجليزي الثانوية الازهرية 2024

ينشغل طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الازهري من الشعبة الأدبي بالحصول على تسريب امتحان اللغة الانجليزية و يعيشون في قلق توتر وقلق، مما يبحثون ليلاً ونهار للوصول إلى التسريبات أو صفحات شاومينج بيغشش التي تعتبر من الصفحات الشهيرة التي سبق لها وقامت بنشر تسريبات في المواد المختلفة لكن السنوات الماضية، حيث كشفت الأزهر بأن ما يتم تداوله عن وجود تسريبات للامتحانات هذا العام لا أساس لها من الصحة بل مجرد شائعات وتضيع لوقت الطلاب بدون فائدة.

موعد امتحان اللغة الانجليزية للثانوية الازهرية 2024

بعد يومين فقط بتاريخ السبت 8 من يونيو 2024 هو الموعد الرسمي لإجراء امتحان اللغة الأجنبية التي يبحث الطلاب عن تصريحاتها بشكل كبير للغاية، على أن تبدأ لجنة الامتحانات في تمام الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 11 صباحاً حسب المدة الزمني المحدد من وزارة التربية والتعليم، مما يؤدي الطلاب الامتحانات وسط إجراءات أمنية أعلنت عنها الوزارة لضمان استقرار اللجان ومنعاً للغش.