هل أسمك ظهر pdf؟ لينك تنزيل أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق لجميع المحافظات عبر منصة مظلتي

ينتظر الكثير من المتقدمين العراقيين والعراقيات التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق التي لم تظهر من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث لم يعلن عن موعد صرف دعم الرعاية الاجتماعية في العراق ولكن يرغب الكثير التعرف على موعد ظهور الوجبة السابعة القادمة لذلك وضحت وزارة العمل بأن في حالة ظهور الوجبة السابعة سوف يتم الإعلان عنها عبر منصة مظلتي الإلكترونية.

لينك تنزيل أسماء الرعاية الاجتماعية في دولة العراق

في البداية على الرغم من عدم ظهور نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق ولكن هناك مجموعة كبيرة ترغب التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية لاستخدامها في حالة ظهورها من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق كما يلي:

التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم بعد ذلك الضغط على زر الاستعلام.

بعد ذلك عليك الاستعانة بالموقع وتسجيل كافة البيانات اللازمةظ

تحديد المحافظة المراد البحث عنها وتحديد الوجبة السابعة.

بعد ذلك عليك اختيار طلب الاستعلام وسوف تظهر لك النتيجة.

ويمكن تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة.

بعد ذلك عليك البحث عن الاسم المراد البحث عنه في دولة العراق.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية