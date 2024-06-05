ظهرت الان..نتيجة تالتة اعدادي محافظة المنوفية الترم الثاني 2024 عبر البوابة الإلكترونية monofeya.gov.eg

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة المنوفية الترم الثاني 2024، والتى من المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك عقب الانتهاء من اتمام عمليات الاعتماد الرسمي لها من قبل محافظ الاقليم، حيث شهدت محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية أعلى نسبة بحث من قبل طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادى بمحافظة المنوفية، من أجل معرفة موعد إعلان النتيجة الرسمى، حتى يتمكنوا من الحصول على نتائجهم، والإطمئنان الى الدرجات التى حصلوا عليها، لذلك ومن خلال السطور القادمة نوفر جميع التفاصيل المتعلقة بالإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني فى محافظة المنوفية.

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة المنوفية 2024:

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية انه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الشهادة الاعدادية فى جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة المنوفية، وتم رصد الدرجات ومراجعتها بعناية للتأكد من دقة النتائج، وجارى الان إعداد الكشوف الكاملة لنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، من أجل القيام بعرضها على محافظ الاقليم حتى يتم اعتمادها رسميا، مشيرا الى أن النتيجة ستكون متاحة خلال الساعات القليلة القادمة، عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة المنوفية.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني فى محافظة المنوفية:

من خلال رابط موقع بوابة التعليم الأساسي فى محافظة المنوفية تستطيع الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني الدور الأول من خلال إتباع الخطوات التالية: