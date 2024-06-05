مغامرات مسلية وحلقات جديدة..تردد قناة سبونج بوب على النايل سات وعرب سات وفرحوا أطفالكم

تعتبر قناة سبونج بوب من القنوات الفضائية التي نالت إعجاب الملايين من الأطفال الصغيرة بسبب بأن القناة تقدم محتوى لائق يجذب الكثير من الأطفال من خلال المسلسلات الكرتونية الشهيرة التي تقدمها القناة الفضائية المجانية كما تذيع قناة سبونج بوب أفضل واحلى الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي يحبها الأطفال الصغيرة، وتفرحهم أغلب الأوقات، لذلك يبحث الأباء والأمهات على طريقة تنزيل قناة سبونج بوب ضمن قنوات الريسفير لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة سبونج بوب سواء على القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات.

ما هو تردد قناة سبونج على النايل سات

سوف نقوم اليوم بتوضيح التردد الحالي لقناة سبونج بوب على القمر الصناعي نايل سات لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

كما تردد سبونج بوب: 11355.

كذلك معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

كما الاستقطاب: عمودي.

حدث تردد سبونج بوب على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12196.

معامل الترميز: 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ: 6/5

طريقة تنزيل قناة سبونج بوب على جهازك الشخصي