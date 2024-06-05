نتيجتك ظهرت؟..رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول في العراق لجميع المحافظات عبر موقع نتائجنا

نتائج الثالث متوسط الدور الاول هي أكثر ما يفكر فيه طلاب وطالبات العراق في هذه الفترة، حيث يشعر الطلاب مع اقتراب موعد الإعلان عن النتائج حالة من القلق والتوتر، وكذلك الأمر بالنسبة للأهل الذين يرغبون في الاطلاع على نتائج أبنائهم ومعرفة درجاتهم النهائية للاطمئنان على مستقبلهم الدراسي، وذلك لأن الثالث متوسط مرحلة دراسية هامة جدًا، حيث ينتقل الطالب الذي يجتاز الصف الثالث متوسط بدرجة عالية إلى المرحلة الثانوية، وهناك عمليات بحث كثيرة عن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط، فقد خصصنا هذا الموضوع للحديث عن كيفية الاستعلام عن النتائج بخطوات إلكترونية سهلة وسريعة.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول في العراق

ينتظر مئات الطلاب والطالبات من كافة المحافظات العراقية موعد الإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول، ولأن وزارة التربية في العراق تهتم بشكل كبير في تقديم خدمات إلكترونية تساعد الطلاب، فقد وفرت رابط إلكتروني يمكن للطلاب والطالبات من خلاله معرفة نتائجهم دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، أما بالنسبة للخطوات التي يجب على الطالب أو ولي الأمر اتباعها لاستخراج النتيجة، فهي كالتالي:

أول خطوة هي الضغط على موقع بوابة وزارة التربية العراقية.

بعدها النقر فوق خيار “الصف الثالث متوسط الدور الاول”.

بعد ذلك يجب اختيار المحافظة العراقية التي ينتمي إليها الطالب.

ثم كتابة بيانات الطالب الشخصية التي يتم طلبها من قبل نظام الموقع.

الآن يجب الضغط على زر “تنزيل” وبذلك يصبح الطالب قادرًا على الاطلاع على نتيجته فور ظهورها.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024