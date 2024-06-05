بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الثانوية الازهرية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة الثانوية الازهرية 2024 التي يبحث عنها الطلاب من الىن على الرغم من عدم انتهاء الامتحانات، وهذا منا اعتاد عليه الكثير من الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن النتائج قبل انتهاء فترة الامتحانات، وهذا لأنهم يريدون معرفة المدة التي تستغرقها وزارة التربية والتعليم في أعمال التصحيح ورصد الدرجات، الثانوية الأزهرية واحدة من أصعب وأهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطلاب، يبذل فيها الطلاب اقصى جهد لتحقيق درجات عالية من النجاح كي لا يضيع عليهم مجهود السنوات الدراسية الماضية،

ويسعى الطلاب للالتحاق بالكليات التي يحلمون فيها دائماً مما يأمل الطلاب أولياء الأمور أن تتحسن نسب نجاح الثانوية الأزهرية عن السنوات الماضية، وخاصةً بأن العام الدراسي الجاري قد شهد حالة من الاستقرار وعدم مواجهة أي مشاكل، ننا ارتفعت نسب الحضور في هذا العام عن السنوات الثلاثة الماضية، واليوم نستعرض لحضراتكم أبرز التفاصيل فيما يتعلق بموعد نتيجة الثانوية الازهرية 2024.

نتيجة الثانوية الازهرية 2024

انطلقت امتحانات الثانوية الأزهرية منذ عدة أيام ماضية وتحديداً مع حلول شهر يونيو الجاري 2024 وفقاً للجدول الزمني التي اعتمده وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف بشكل رسمي، كي يؤدي الطلاب الامتحانات قبل امتحانات الثانوية العامة، ومن المقرر أ، تستمر فترة الامتحانات لمدة أسبوعين وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة لضمان عدم الغش داخل اللجان، وأشارت التعليمية بأن عملية التصحيح للامتحانات المتعلقة بالثانوية الأزهرية تجرى بعد انتهاء كل مادة، وفور انتهاء الطلاب من الامتحانات يتم الاعلان عنها بعد أيام قليلة فلا داعي للقلق.

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