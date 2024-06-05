طفلك حيفرح بأغاني البيبي 2024..تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية وتابعوا أجمل قناة

تقدم قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات مجموعة كبيرة من الأغاني والأناشيد الجديدة التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال ولها قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي بالكامل كما يمكن مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال الصغيرة من خلال تلك القناة الفضائية المجانية التي نالت إعجاب الكثير لذلك سوف نقوم بتوضيح تردد قناه طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية المتاحة.

ما هو تردد قناة طيور الجنة بيبي

يرغب الكثير من الأطفال الصغيرة متابعة قناة طيور الجنة بيبي لأنها قناة تقدم محتوى يعلم الأطفال الصغيرة وتفرحهم من خلال توفير لهم مجموعة شيقة وممتعة من الأغاني والأناشيد الجديدة التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال الصغيرة لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي عرب سات كما يلي بكل التفاصيل الجديدة:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

حدث تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية تنزيل تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية