كشوفات pdf.. المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة العراق 2024 عبر منصة مظلتي بالرقم الوطني

المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة العراق 2024 ضمن الموضوعات المهمة للغاية التي ينشغل بها الكثير من الأسر في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة وتدهور ظروف المعيشة بسبب غلاء الأسعار المستمر، حتى الآن لم يفقد المواطنين العمل في الحصول على مستحقات الدفعة السابعة رغم تأخر إعلان النتائج لأكثر من 6 أشهر منذ بداية العام الجديد 2024،

في سنة 2023 تم صرف أكثر من دفعة ولم تتأخر الوزارة في اعلان كشوفات المشمولين مثل العام الجاري، وهذا ما يدفع المواطنين للاستمرار في البحث والتساؤلات المستمرة لأنهم يريدون إجابة صريحة وواضحة، لأن دعم الرعاية الاجتماعية يشكل أهمية كبير ويساعد الاف من الاسر العراقية لتحسين ظروف معيشتهم الصعبة، اليوم نتعرف عبر موقعنا البديل على تفاصيل اعلان المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة العراق 2024.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة العراق 2024

بعد الكشف مباشرةً عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة من المقرر أن يتم رفع الكشوفات بنظام pdf عبر الموقع الإلكتروني المخصص والتابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقاً للقرارات التي أعلنت عنها الوزارة برئاسة الدكتور أحمد الأسدي في إطار تيسير الأمور على المواطنين وتأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي:

أولاً عليكم الضغط على هذا الرابط منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. ثم الضغط على خدمات الرعاية الاجتماعية. حدد الدفعة السابعة. ثم اختر الدفعة السابعة 2024. سجل البيانات المطلوبة. الضغط على تنزيل.

شروط القبول في الرعاية الأجتماعية الدفعة الأخيرة

هناك ضوابط محدد لقبول المتقدمين في دعم الرعاية الاجتماعية والتي تأتي على النحو التالي:.