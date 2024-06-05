الوجبة السابعة بغداد!..  NOWلينك كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024

تزامنًا مع اقتراب إعلان الوجبة السابعة، وعرض أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، بدأ العديد من المستفيدين في محافظات العراق، يتساءلون بشكل متكرر عن الموعد الرسمي لإعلان هذه الوجبة، إلا انه لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لكن من المتوقع أن يتم ذلك في غضون أيام قليلة من الأن، حتى يتعرف عليها جميع المواطنين في دولة العراق.

كيف أحصل على كشوفات الرعاية الاجتماعية

ويمكنك الإستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والأخيرة، التي يتم مراجعتها ودراستها في الوقت الحالي، في سبيل أن يتحصل عليها جميع المواطنين داخل دولة العراق، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع مظلتي.

ثم يُرجى إدخال رمز التحقق إن وجد.

بعدها يتم الإنتقال إلى خدمات منصة مظلتي.

على أن يتم تحديد الوجبة التي عليها الدور وكذلك الدفعة.

ليتم العمل على اختيار المحافظة المقيم بها الشخص المتقدم.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

ليتم في النهاية الكشف عن كافة أسماء المشمولين بالرعاية في العراق عقب ظهورها مباشرة.

ما هي شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الجديد؟

وجاءت أبرز شروط القبول في الرعاية الاجتماعية الوجبات الجديدة في محافظات العراق، وفقًا للأتي:-