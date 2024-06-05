“شوفها الان”.. رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق epedu.gov.iq

تزامنًا مع البدء في أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة التي شملت عدد كبير من الطلبة في مرحلة الثالث المتوسط الدور الأول، زادت التساؤلات عن موعد صدور نتائج هذه المرحلة، التي تعتبر من أهم المراحل الدراسية في دولة العراق، بالإضافة إلى أن وزارة التربية العراقية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية داخل قطاع التعليم العراقي، يبذلان قصارى جهدهما في سبيل أن يتم الإعلان عن نتائج هذه المرحلة في أقرب وقت، ولكي يتمكن الجميع من الإطلاع على نتائجهم دون أدنى مشكلات.

عرض نتائج الثالث المتوسط

ويمكنك القيام بعرض نتائج الثالث متوسط الدور الأول في محافظات العراق، والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها لكل مادة في هذه المرحلة الدراسية التي تعتبر أكثر أهمية، وفقًا للخطوات التي جاءت كالتالي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية الرسمي.

ثم يتم القيام بإدخال معلومات الطالب في الصفحة التالية.

ليتم تحديد المرحلة الدراسية وكذلك الدور والمحافظة المقيم بها الطالب.

مع استكمال باقي المعلومات الخاصة بالطالب المتقدم.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

حتى يتم التعرف على جميع التفاصيل الخاصة بالنتائج لمرحلة الثالث متوسط دور أول في العراق.

إعلان نتائج الثالث عبر نتائجنا

ويتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بالصف الثالث متوسط الدور الأول، عبر موقع نتائجنا الإلكتروني تمهيدًا لرفع الكشوفات التي سيتم التعرف على الدرجات الخاصة بها في المواعيد المقرة من قبل وزارة التربية العراقية، مع باب الإعتراضات التي يأتي مباشرة عقب الإنتهاء من رفع النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة.