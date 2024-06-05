زيادة ساعات تخفيف أحمال الكهرباء.. السبب مفاجئ!

كشفت وزارة الكهرباء، أن عدد ساعات تخفيف الكهرباء، زادت تزامنًا مع بعض الإجراءات الخاصة بالصيانة الوقائية ضمن شبكات تداول الغاز الإقليمية، مما أدى ذلك إلى زيادة الإستهلاك المحلي من الكهرباء، نتج عنها ارتفاع درجات الحرارة، كان ومن المهم زيادة فترة تخفيف الأحمال أمس لمدة ساعة زيادة، حتى يتم الحفاظ على كفاءة التشغيل لدى الشبكة القومية لنقل الكهرباء.

زيادة الأحمال الكهربائية ورفع القدرات

وأوضح مصدر مطلع في وزارة الكهرباء، عن أن القدرات المستخدمة يوميًا وصلت إلى 35 ألف ميجاوات نظرًا للموجة الشديد من الحر، مشيرًا إلى أن زيادة الأحمال الكهربائية أدت حينها إلى رفع القدرات التي تم فصلها عن كافة المشتركين لنحو 5000 ميجاوات بدلاً من وصولها إلى 3000 في الفترة الماضية، وعليه تم زيادة فترة انقطاع الكهرباء في هذه الموجة التي أثرت بشكل كبير على زيادة حمل الكهرباء.

أقصى حد من الإحتياجات الإستهلاكية للكهرباء

وأكد المصدر، أن زيادة درجات الحرارة وكذلك الإحتياجات الإستهلاكية الكهربية، بلغت إلى أقصى حد لها في غضون ساعة، مما سجلت 34650 ميجاوات، في حين أن القدرات الكهربائية كانت 44900 ميجاوات، والوصول إلى هذه القدرات المهولة بلغت ذروتها لأول مرة في تاريخ مصر خلال 16 يوليو 2023، حتى أنه في شهر أغسطس 2023 بلغ الإستهلاك الكهربائي لـ 35500 ميجاوات، ومن المتوقع أن يتم الوصول إليها في الفترة القادمة، وعليه فإنه يتم توفير كميات كبيرة من الوقود إلى محطات الطاقة، تزامنًا مع ارتفاع كميات المازوت.