سجل هنا dz.cnr.dz رابط منصة تثمين معاشات المتقاعدين في الجزائر 2024

أعلن السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية وذلك خلال الاحتفال باليوم الخاص بالعمال في الجزائر بزيادة معاشات المتقاعدين 2024 في الجزائر تضامنا من الحكومة للمتقاعدين لما قدموه طوال فترة العمل الخاصه بهم داخل المؤسسات، وحتى يتمكن المواطنون من تلبية احتياجاتهم في ظل غلاء الأسعار في الفترة الأخيرة، ونوضح في المقال التالي التفاصيل الخاصة بزيادة معاشات المتقاعدين في الجزائر 2024.

منصة تثمين معاشات المتقاعدين 2024

قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان على أن نسبة الزيادة التي أعلن عنها السيد عبد المجيد تبون الخاصة بتثمين معاشات المتقاعدين وأن تلك النسبة تتراوح بين 10% و 15% حسب كل متقاعد وبناء على المعلومات الواردة من الصندوق الوطني للتقاعد وجاءت تلك الزيادة كالآتي:

أولا: المتقاعدون الذين يتقاضون راتبا قيمته أكثر من 80 ألف دينار جزائري ستكون نسبة الزيادة الخاصة بهم 2%.

ثانيا: المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تتراوح قيمتهما بين 50 الف و 80000 الف دينار جزائري ستكون نسبة الزيادة 3%.

ثالثا: المتقاعدون الذين يتقاضون راتبا يتخطى 20,000 دينار جزائري ستكون الزيادة الخاصة بهم 800 دينار جزائري.

رابعاً: المتقاعدون الذين يتقاضون راتبا قيمته أقل من 20,000 دينار ستكون نسبة الزيادة المقررة 5%.

كيفية الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين 2024 في الجزائر

حتى يتمكن المواطن المتقاعد من الاستعلام عن قيمة الزيادة الخاصة به يوجد بعض الخطوات التي لابد من إتباعها وذلك وفق الجهات المختصة وتلك الخطوات هي: