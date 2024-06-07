شوف اسمك HERE.. inscriptic onefd edu dz نتائج المراسلة في الجزائر 2024

اعلن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد عن ظهور النتائج الخاصة بامتحان المراسلة دور مايو 2024، وذلك عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية الجزائرية في بعض من الولايات الجزائرية وتلك الولايات هي، سطيف، ادرار، بسكره، شلف، تمنراس، مستغانم، الجلفة، وذلك في يوم الجمعة الموافق 31 من مايو 2024 فيما سيكون النتائج الخاصة المراسلة إمتحان إثبات المستوى 2024 في ولايات الجزائر، قسنطينة، ورقله، سوق اهراس، بشار، تلسمان، الميدية، عنابة، الوادي، ستكون النتيجة متاحة يوم السبت الأول من مايو 2024 عبر الموقع الرسمي الخاص بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، ونوضح في المقال التالي التفاصيل الخاصه بامتحان المستوى

inscriptic onefd edu dz نتائج المراسلة

قامت بعض الجهات المختصة بالإعلان عن النتائج المراسلة إثبات المستوى ستكون متاحة، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة أو خلال الاسبوع الجاري، وذلك بعد الإنتهاء من عملية التصحيح و المراجعة الخاصة بنتائج المراسلة إثبات المستوى، وقامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالإعلان عن نتائج المراسلة دور مايو 2024 حيث يتم الإعلان فور الإنتهاء من تصحيح في كل ولاية جزائرية على حدى.

خطوات استخراج نتائج المراسلة دور مايو 2024

قامت وزارة التربية الجزائرية ممثلة في الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد بالإعلان عن بعض الخطوات التي لابد من إتباعها حتى يتمكن الطالب أو ولي الأمر من معرفة نتائج المراسلة 2024، وذلك تيسيرا على الطلاب دون الذهاب إلى مديرية التعليم الخاصة به وتلك الخطوات هي: