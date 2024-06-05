شوف اتقبلت ولا لأ.. خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024 وموعد الاعلان عن النتيجة

لا يزال الجميع في انتظار الإعلان الرسمي عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024، التي تم إطلاقها خلال الأشهر الماضية. يزداد القلق بين المتقدمين مع تأخر موعد ظهور النتائج بشكل كبير، ولتخفيف هذا القلق، كشفت بعض المصادر المسؤولة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن بعض التفاصيل المتعلقة بموعد ظهور النتائج وكيفية الاستعلام عنها إلكترونيًا، سنوافيكم بهذه التفاصيل بشكل مفصل من خلال متابعة المقال التالي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024

يمكن الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024 باتباع الخطوات البسيطة التالية:

الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية.

ثم يتم النقر على زر “تسجيل الدخول”.

الضغط على زر “نتيجة وظائف البريد المصري لعام 2024”.

ثم يتم إدخال رقم الطلب والرقم القومي في الحقول المخصصة بشكل صحيح.

النقر على أيقونة “الاستعلام عن النتيجة”.

الانتظار قليلًا حتى ظهور نتيجة الهيئة الخاصة بالمستعلم.

موعد الإعلان عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن نتيجة مسابقة البريد المصري لا تزال قيد الدراسة حتى الآن، وأوضح أن تأخير النتائج يعود إلى دقة الجهات المختصة في دراسة جميع الطلبات المقدمة لاختيار أفضل الكوادر المؤهلة لهذه الوظائف، كما أشار الجهاز إلى قرب الانتهاء من عملية الدراسة والفحص، وأنه سيتم الإعلان عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024 في الفترة المقبلة، يُطلب من المتقدمين الاستعلام عن نتيجة المسابقة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، باستخدام رقم الطلب، وهو الرقم الذي يحصل عليه كل متقدم للوظائف الحكومية للاستعلام عن حالة طلبه.