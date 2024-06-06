“Natiga.azhar.eg” نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2024، يرغب الكثير من طلاب وطالبات الازهر الشريف في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2024 الترم الثاني وهذا بعد أن انتهى الطلاب من الامتحانات في يوم 21 من مايو 2024 الماضي، حيث يعيش الطلبة والطالبات حالة من القلق لترقبهم ظهور النتيجة حيث يمكن الاستعلام فور الإعلان عن النتيجة برقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر الشريف فور الإعلان عن النتيجة رسميًا، فيما يلي نوضح المزيد من التفاصيل.

نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2024