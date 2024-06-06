“Natiga.azhar.eg” نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2024، يرغب الكثير من طلاب وطالبات الازهر الشريف في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2024 الترم الثاني وهذا بعد أن انتهى الطلاب من الامتحانات في يوم 21 من مايو 2024 الماضي، حيث يعيش الطلبة والطالبات حالة من القلق لترقبهم ظهور النتيجة حيث يمكن الاستعلام فور الإعلان عن النتيجة برقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر الشريف فور الإعلان عن النتيجة رسميًا، فيما يلي نوضح المزيد من التفاصيل.
نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2024
يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2024 الترم الثاني فور الإعلان عنها رسمياً من خلال اتباع بعض الخطوات التي تتضح فيما يلي:
- أولاً: زيارة رابط بوابة الأزهر الالكترونية.
- ثانيًا: اختر بعدها خدمات الأزهر الشريف.
- ثالثًا: ثم اختر نتيجة الشهادة الابتدائية أو الشهادة الإعدادية الأزهرية.
- رابعًا: بعد ذلك أكتب رقم الجلوس بالخانة المخصصة لذلك.
- خامسًا: ثم أنقر على أيقونة استعلام، لتظهر لك كل التفاصيل.
موعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية الترم الثاني 2024
من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2024 الترم الثاني خلال الساعات القليلة القادمة حيث اقتربت لجان التصحيح على مستوى جميع المناطق التعليمية المختلفة من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات للطلبة والطالبات، وفور الانتهاء سيتم اعتماد النتيجة رسمياً من جانب شيخ الأزهر الشريف ومن ثم الإعلان عن النتيجة ونسب نجاح الطلاب، ويتمكن الطلبة والطالبات من الاستعلام عنها بكل سهولة وفقاً لمجموعة الخطوات التي ذكرناها لكم في الفقرة السابقة.