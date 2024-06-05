“لمحبي المؤسس عثمان”.. اضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات وعرب سات 2024

إذا كنت من عشاق الأفلام والمسلسلات التركية، فمن الضروري أن تقوم بتنزيل قناة الفجر الجزائرية، حيث تتميز بمجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات، وخاصة خلال تلك الفترة، كما تقدم القناة العديد من المسلسلات التي اكتسبت شعبية كبيرة على مستوى العالم، بما في ذلك مسلسل “قيامة عثمان”، ولضمان الوصول إلى البث بسهولة، قامت القناة بتوفير الترددات على جميع الأقمار الصناعية المختلفة، مما يسمح لك بتنزيل التردد الذي تفضله بكل يسر وسهولة.

تحميل تردد قناة الفجر لمتابعة المؤسس عثمان

للمشاهدة السلسة للمسلسلات التي تعرض على قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات في عام 2024، يمكنكم استخدام التردد التالي:

التردد: 12034 ميجاهرتز.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة البث: عالية الوضوح (HD).

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ضبط تردد قناة الفجر على عرب سات

لتمكينكم من متابعة قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي العرب سات في عام 2024، إليكم التردد المطلوب:

التردد: 11034 ميجاهرتز.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: عالية الوضوح (HD).

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية على الريسيفر

إليك خطوات تنزيل قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر:

ابحث عن قائمة “الترددات” أو “البحث عن القنوات” في قائمة الرسيفر. قم بإدخال التردد المناسب لقناة الفجر الجزائرية وهو: للنايل سات: 12034 ميجاهرتز، استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500. للعرب سات: 11034 ميجاهرتز، استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500. بمجرد إدخال التردد، اضغط على زر “بحث” أو “تثبيت” في الرسيفر. سيقوم الرسيفر بالبحث عن القنوات المتاحة على التردد المدخل. عند الانتهاء من البحث، ستظهر قناة الفجر الجزائرية ضمن قائمة القنوات المكتشفة. حدد القناة واختر “تثبيت” أو “حفظ” لتخزينها في قائمة القنوات. الآن يمكنك الانتقال إلى القناة والاستمتاع بمحتواها على الرسيفر.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك تنزيل ومتابعة قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر بسهولة.