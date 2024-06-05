أسماء المقبولين.. رابط نتيجة مسابقة البريد المصري 2024 بالرقم القومي jobs.caoa.gov.eg

يهتم الجميع في الأيام الحالية معرفة نتيجة مسابقة البريد المصري، والتي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر، وشهدت تلك المسابقة اقبال كبير من جميع الشباب للتسجيل بها، حيث بدأت عملية تقديم الطلبات من اليوم الثاني من شهر يناير، وظلت مستمرة حتى يوم 31 من نفس الشهر، وبعد أن تم غلق التسجيل بدأ الجميع بالبحث عن النتيجة لمعرفة حالة الطلب المقدم.

موعد ظهور نتائج مسابقة البريد المصري

تم الاعلان عن نتيجة مسابقة البريد المصري من قبل مكتب مرافقة التنظيم المركزي، حيث أوضح أن النتيجة أصبحت متاحة لجميع المتقدمين إلى المسابقة، وقد تم توضيح النتيجة بصورة تفصيلية لهم، والتي من خلالها سيتم الاطلاع على أداء كل متقدم داخل الاختبارات التي قام بأدائها، حيث من تمكن من اجتياز تلك الاختبارات فإنه سيتمكن من الفوز في المسابقة، وبعد أن تم الإعلان عن تلك التفاصيل بدأ الجميع بالاستعلام عن النتيجة، لكن يلزم معرفة الرقم الوطني الخاص بكل فرد.

رابط نتيجة مسابقة البريد المصري 2024

من السهل الحصول على نتيجة مسابقة البريد المصري بشكل إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني التابع لـ بوابة الوظائف الحكومية، لكن حتى يتم استخراج النتيجة بشكل صحيح، يلزم تنفيذ عدة خطوات هامة تعد عبارة عن الآتي: