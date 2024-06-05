“نسبة نجاح مرتفعة” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر www.qaliobia.gov.eg

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 من المنتظر الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية وبوابة المحافظة الإلكترونية، وذلك حيث تم الانتهاء من أعمال تصحيح كراسات إجابات الطلاب والمراجعة على التصحيح وبدأ اليوم العمل على رصد درجات الطلاب في مختلف الإدارات التعليمية، وإليكم كافة التفاصيل.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024

للتمكن من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني فور الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل كما أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، يمكن للطلبة والطالبات وأولياء الأمور التحقق من النتيجة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية محافظة القليوبية .

. أو من خلال موقع نتيجة نت .

. ثم اختر المرحلة التعليمية باختيار الشهادة الإعدادية.

أكتب اسم الطالب ورقم الجلوس في الأماكن المحددة.

وفي النهاية أنقر على زر عرض النتيجة، ليتم الاستعلام عن النتيجة على الفور.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024

أشارت الصفحة الرسمية للمحافظة على فيسبوك أن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني ستكون خلال الأسبوع المقبل بشكل رسمي، حيث بدأ اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 أعمال رصد الدرجات استعداداً لإعداد كشوفات النتائج لجميع الطلبة والطالبات قبل اعتمادها من جانب اللواء عبد الحميد الهجان المحافظ ومن ثم رفع النتائج على الصفحة الرسمية.

وفق مصادر من داخل كنترولات التصحيح بالقليوبية فهناك عدد من الطلبة والطالبات حصلوا على الدرجة النهائية في اللغة العربية بالشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية، وأكثر من 170 طالب وطالبة قد حصلوا على الدرجة النهائية في اللغة الإنجليزية، وكذلك حصل ما يزيد عن 200 طالب على الدرجة النهائية في مادة الرياضيات، كذلك فإن ما يزيد عن 100 طالب وطالبة قد حصلوا على الدرجة النهائية في الحاسب الآلي، في حين حصل على ما يزيد عن 400 طالب وطالبة على الدرجة النهائية في مادة العلوم وبهذا فإن نسبة نجاح المحافظة قد تكون مرتفعة هذا العام عن الأعوام القادمة.