“Here”.. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور العامة بالرقم الألماني في العراق 2024

قامت الحكومة العراقية بتدشين خدمة الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني عبر رابط إلكتروني خاص، وذلك لتيسير العملية على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، وقد أكدت الحكومة على أهمية الاستعلام عن تلك المخالفات وسدادها على الفور لتجنب المسائلة القانونية والعواقب المالية.

إجراءات الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني بالعراق 2024

لتسهيل الوصول إلى معلومات الغرامات المرورية للمركبات ذات الرقم الألماني في العراق، تقدم وزارة الداخلية خدمة الاستعلام الإلكتروني، ويمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع الخدمات الحكومية العراقية مباشرة. اختر خدمة الاستعلام عن الغرامات من القائمة المنسدلة على الشاشة. انقر على أيقونة “تسجيل الدخول” للولوج إلى الخدمة. قم بملء البيانات المطلوبة، مثل اسم السائق، نوع وموديل السيارة، رقم الرخصة وتاريخ الإصدار. اضغط على زر “عرض”. ستظهر جميع المعلومات الخاصة بالسيارة على الشاشة، بالإضافة إلى الغرامات المفروضة عليها. يمكنك سداد قيمة الغرامات المرورية عبر النقر على زر “سداد”.

ما شروط سداد غرامات المرور في العراق؟

لسداد غرامات المرور العامة في العراق للمركبات ذات الرقم الألماني في عام 2024، يجب توافر الشروط التالية:

يتعين على السائق أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول ليكون مؤهلاً لسداد الغرامات.

لا يُسمح لأي شخص آخر بسداد الغرامات نيابة عن المالك.

يجب تقديم صورة من عقد ملكية السيارة كدليل على ملكية المركبة للشخص الذي ينوي سداد الغرامات المرورية.

يشترط تقديم نسخة من إيصال دفع الغرامات المرورية كدليل على أن الدفع تم بشكل صحيح.

يجب سداد القيمة المطلوبة للغرامات في الوقت المحدد لها، حسب الإشعارات الرسمية المقدمة من الجهات المختصة بالمرور.

تلتزم الحكومة العراقية بتطبيق هذه الشروط لضمان تنفيذ إجراءات السداد بشكل صحيح وفعال، وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات المرورية.