انخفاض الدولار اليوم في العراق.. كم وصل سعر 100 دولار في العراق اليوم بعد الانخفاض الكبير للدولار

في تطور مهم للأوضاع الاقتصادية في العراق، شهد سعر 100 دولار في العراق اليوم تراجعًا في البورصات الكفاح والحارثية اليوم، في حين استقر سعر صرف الدولار في البنك المركزي، وفقًا للتقارير، بلغ سعر صرف الدولار تراجعا أمام الدينار العراقي في بورصة الكفاح، وهو أقل بقليل مقارنة بالأسعار السابقة، بينما سجل سعر صرف الدولار في بورصة الحارثية انخفاضًا أيضًا مقابل الدينار، من ناحية أخرى، بقي سعر صرف الدولار مستقرًا في البنك المركزي العراقي.

سعر 100 دولار في العراق اليوم

أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الأسعار الرسمية لصرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024،حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

“سعر البيع لمبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية”: 1310 دينار لكل دولار.

“سعر البيع لمبالغ الحولات إلى الخارج”: 1310 دينار لكل دولار.

“سعر البيع النقدي”: 1305 دينار لكل دولار.

تأتي هذه الأسعار في إطار جهود البنك المركزي العراقي لتحقيق الاستقرار النقدي ودعم القيمة الشرائية للدينار العراقي في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.

سعر صرف الدولار اليوم في بغداد الآن

فيما يلي سعر 100 دولار في العراق اليوم في بورصات العراق، حيث جاءت الأسعار لهذا اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024:

المدينة السعر بغداد 145,700 دينار أربيل 145,450 دينار البصرة 145,700 دينار الموصل 145,550 دينار

يتراوح سعر الدولار ما بين 145,450 و 145,700 دينار في مختلف بورصات العراق. تلك الأسعار تعكس التقلبات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على سوق صرف العملات في البلاد، ننبه المواطنين والمتعاملين بضرورة متابعة تحديثات الأسعار بانتظام لاتخاذ القرارات المالية المناسبة.

توقعات سعر صرف الدولار في العراق

في العراق، من المتوقع أن تشهد أسعار صرف الدولار مزيدًا من التقلبات خلال الفترة القادمة، وذلك نتيجة تأثير عوامل داخلية وخارجية على الاقتصاد العراقي، يتوقع أن يستمر الدينار العراقي في مواجهة ضغوط سلبية تجاه قيمته أمام الدولار الأمريكي، تجدر الإشارة إلى أن تقلبات أسعار الدينار مقابل الدولار تعد تحديًا كبيرًا للاقتصاد العراقي وللمواطنين على حد سواء، حيث يمكن أن تؤدي إلى تضخم الأسعار وتقليص قوة الشراء، لذلك من الصعب التوقع بسعر الدينار مقابل الدولار الفترة القابلة.