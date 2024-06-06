تحديث واتساب جي بي الأصلي بدون حظــر ( شكــل مختلف).. تطـورات صادمة «اكتشفهــا قبل الكل»

تحديث واتساب جي بي، موضوع لم يتم الانتهاء من الحديث عنه خلال هذه الفترة، ويرجع ذلك إلى التطورات التي يمتلكها هذا التطبيق، حيث يعتبر واتساب جي بي نسخة معدلة من تطبيق الواتساب الأصلي، ولكن بمميزات عديدة رائعة قام مطوري التطبيق بوضعها في هذه النسخة، ولهذا وجدنا البحث يتزايد بشكل كبير عن مميزات هذا التحديث وطريقة تثبيته وهل هو آمن أم لا،وسنقوم بالرد على هذه التساؤلات خلال المقال التالي.

مميزات تحديث واتساب جي بي

يمتلك تحديث واتساب جي بي مجموعة لا حصر لها من المميزات، جعلته الأول بين باقي تطبيقات الدردشة، من أبرزها ما يلي:

مميزات الملف الشخصي

يمنحك تحديث واتساب جي بي الخصوصية التامة، حيث تستطيع أن تقوم بإخفاء أنك متصل الآن، واخفاء اخر ظهور لك، واخفاء جاري الكتابة.

يمنحك أيضا اخفاء العلامة الزرقاء التي تدل على استلامك الرسالة وقراءتها.

ومن أهم صور الخصوصية في هذا التطبيق أنه يمنحك التحكم الكامل في من يرى صورتك الشخصية والحالة.

مميزات الدردشة

تستطيع من خلال هذا التطبيق أن تقوم بالرد تلقائياً برسائل مخصصة.

يمكنك مشاهدة الرسائل المحذوفة التي قام الطرف الآخر بإرسالها ثم قام بحذفها مرة أخرى

كما يمكنك أيضا إرسال رسائل جماعية لعدد كبير من الأشخاص.

تستطيع أيضا إرسال رسائل مجدولة بموعد معين، يتم إرسالها في هذا الموعد تلقائيا.

مشاركة الملفات بأحجام كبيرة (حتى 2 جيجابايت).

مميزات الواجهة

يوفر هذا التطبيق مجموعة من الثيمات المختلفة التي يمكن أن تقوم بالتبديل بينها حسب الذوق الذي يتناسب معك.

يمتلك التطبيق العديد من الملصقات الملونة.

كما يمتلك إمكانية تغيير أيقونة التطبيق واسم التطبيق.

هل تطبيق واتساب جي بي آمن

يبحث عدد كبير من مستخدمي تطبيقات الدردشة عن أمان تحديث واتساب جي بي، ويمكن الرد على هذا السؤال أن هذا التطبيق على الرغم من امتلاكه قدر كبير من الخصوصية إلا أنه لا يمتلك مثل هذا القدر من الأمان، ويرجع ذلك إلى أن التطبيق لا يملك تشفيراً تاماً للرسائل بينك و الطرف الآخر، وهذه ميزة مهمة جداً متوفرة فقط في واتساب الأصلي، بالإضافة إلى ذلك وجود عدد من الروابط الخاصة بتحميل GB WhatsApp تحتوى على برامج ضارة تتمكن من اختراق جهازك بسهولة.