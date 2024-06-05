افتحــ رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf موقع ملازمنا كل الحافظــــات

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
افتحــ رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf موقع ملازمنا كل الحافظــــات
افتحــ رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf موقع ملازمنا كل الحافظــــات

لقد تم الانتهاء من امتحانات الصف الثالث المتوسط اليوم، ومنها فإزداد البحث عن موعد اعلان نتائج الثالث متوسط، وعن الرابط الذي يمكن من خلاله الحصول على هذه النتائج، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة جاءت بشكل مباشر، وتمكن جميع الطلاب من الإجابة على الأسئلة الموضوعة بسهولة، كما أكدت أن عمليات التصحيح سيراعى فيها مصلحة الطالب، وستتم بكل شفافية ودقة، وذلك من أجل الحصول على نتائج عادلة، ولمزيد من المعلومات عن طريقة الحصول على النتيجة تابعوا معنا هذا المقال.

نتائج الثالث متوسط

نتائج الثالث متوسط شغلت تفكير الكثير من أولياء الأمور الذين يريدون الاطمئنان على مستقبل أبنائهم التعليمي، راغبين في الاعلان عن هذه النتائج على وجه السرعة، ومنها فقد أكدت مصادر خاصة بوزارة التربية العراقية أن أعمال التصحيح قد تم البدء فيها بمجرد الانتهاء من الاختبارات المقررة، وخلال وقت قريب سيتم الاعلان عن النتائج بعد أن تقوم الجهات المعنية باعتمادها، ومن ثم سيتم إطلاقها عبر الروابط الرسمية التي أعلنت عنها الوزارة.

نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا

يعتبر موقع نتائجنا من المواقع المعتمدة التي أعلنت عنها وزارة التربية العراقية، والتي سيتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط من خلاله بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ويكون ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

  • الضغط على الموقع الرسمي لموقع نتائجنا الإلكتروني.
  • ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق الاسم والرقم الامتحاني.
  • بعد ذلك اضغط على نتائج العام الدراسي 2024.
  •  ثم قم باختيار نتيجة الثالث المتوسط.
  • قم بتحديد المحافظة التي ترغب في الاستعلام عن نتائجها.
  • ثم قم بالضغط على كلمة الاستعلام.
  • ستظهر نتيجة الطالب بجميع درجات المواد وذلك عقب الاعلان عنها.
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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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