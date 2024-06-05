“يلا يا مش هتصدق من كام درجـــة دي هتبقى عـال تنسيق الثانوية العامة 2024 بعد 3اعدادي .. اعرف الثانوي العام من كام

تداولت العديد من الأخبار في الفترة الحالية تشير إلى ظهور تنسيق الثانوية العامة الخاصة بالصف الثالث الإعدادي لعام 2024 مما جعل جميع المهتمين بالأمر مثل أولياء الأمور والطلاب والطالبات يبحثون عن صحة تلك الأخبار المتداولة على الإنترنت، ولذلك قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بالكشف عن صحة الأخبار المتداولة من خلال تصريحات جديدة في المواقع الإلكترونية الرسمية.

تنسيق الثانوية العامة بعد 3 اعدادي

لم يتم الكشف عن تنسيق الثانوية العامة بعد 3 اعدادي لهذا العام 2024 لكن وبعد انتشار خبر ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي في بعض المحافظات مثل القاهرة والجيزة والوادي الجديد وشمال سيناء تم توقع التنسيق الخاص بالعام الجديد فمن المتوقع أن تنسيق محافظة القاهرة سيتراوح بين 245 و247 درجة، وإليك التنسيق الخاص بالعام السابق:

تنسيق محافظة الشرقية: 238 درجة.

تنسيق محافظة الغربية: 236 درجة.

تنسيق محافظة المنوفية: 230 درجة.

تنسيق محافظة الجيزة: 218 درجة.

تنسيق محافظة الإسماعيلية: 230 درجة.

تنسيق محافظة الإسكندرية: 225 درجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم المصرية عن بعض الأوراق والمستندات التي يجب تقديمها حتى ينجح أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم في مدارس الثانوية العامة، وهي على النحو الآتي:

شهادة إتمام الصف الثالث الإعدادي+ خمس صور منها.

بيان النجاح في اختبارات الصف الثالث الإعدادي+ خمس صور منه.

صورة من بطاقة ولي أمر الطالب أو الطالبة.

صورة شخصية مقاس 4×6 ويجب أن تكون حديثة ويكتب عليها اسم الطالب ورقمه القومي.

وثيقة دفع المصروفات الدراسية+ خمس صور منه.

ملف التقديم.

طريقة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2024

يمكننا التعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2024 من خلال القيام بالآتي: