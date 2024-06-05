“عشان كله نفسه فيها”.. تعالا شوف تنسيق التمريض العسكري من كام بعد الشهادة الإعدادي.. شوف مؤشراتك والفرح قــريب

التمريض العسكري من ضمن تخصصات الثانوية العسكرية داخل جمهورية مصر العربية والتي يمكن لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الالتحاق بها في حال إذا تمكنوا من استيفاء جميع الشروط المحددة، ونظرا للأهمية الكبيرة التي يمتلكها التمريض العسكري فقد طلب أولياء الأمور من المسؤولين داخل وزارة الدفاع الكشف عن جميع التفاصيل الخاصة بتنسيق التمريض العسكري لهذا العام.

تنسيق التمريض العسكري 2024

لقد كشفت وزارة الدفاع داخل مصر عن موعد ظهور تنسيق التمريض العسكري للعام الجديد مشيرة إلى أن التنسيق سيظهر بعد ظهور نتائج طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في جميع المحافظات المصرية، كما تم التوصل إلى بعض التوقعات بناء على التنسيق الخاص بالعام الماضي وهو كالآتي:

تنسيق محافظة القاهرة الكبرى: بلغت نسبته حوالي 225 درجة.

تنسيق محافظة الأسكندرية: بلغت نسبته حوالي 218 درجة.

تنسيق محافظة كفر الشيخ: بلغت نسبته حوالي 222 درجة.

تنسيق محافظة دمياط: بلغت نسبته حوالي 205 درجة.

تنسيق محافظة المنوفية: بلغت نسبته حوالي 225 درجة.

تنسيق محافظة الشرقية: بلغت نسبته حوالي 228 درجة.

تنسيق محافظة المنيا: بلغت نسبته حوالي 213 درجة.

تنسيق محافظة أسيوط: بلغت نسبته حوالي 224 درجة.

تنسيق محافظة سوهاج: بلغت نسبته حوالي 223 درجة.

تنسيق محافظة الأقصر: بلغت نسبته حوالي 199 درجة.

تنسيق محافظة أسوان: بلغت نسبته حوالي 208 درجة.

تنسيق محافظة قنا: بلغت نسبته حوالي 208 درجة.

تنسيق محافظة الوادي الجديد: بلغت نسبته حوالي 220 درجة.

تنسيق محافظة شمال سيناء: بلغت نسبته حوالي 225 درجة

الأوراق المطلوبة للتسجيل في التمريض العسكري 2024

إليك جميع الأوراق والوثائق المطلوبة اللازم تقديمها من قبل الطلاب الراغبين في التقديم بالتمريض العسكري 2024 من خلال النقاط التالية: