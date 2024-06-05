«من هنا» رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية molsa.gov.iq

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عبر منصة مظلتي الإلكترونية، حيث وفرت الوزارة هذه الخدمة للمتقدمين من أجل التسهيل والتخفيف عنهم، فبدلاً من التوجه إلى المقر نفسه يمكنهم حالياً الإطلاع عن حالة طلبهم إلكترونياً، ولقد يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أفضل البرامج التنموية التي قامت الدولة بإطلاقها مؤخراً، وذلك لأجل دعم الأسر المحتاجة ذات الدخل المحدود.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

قامت الجهات المختصة بالكشف عن خطوات الاستعلام عن كشف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 إلكترونياً، حيث حرصت الدولة على تدشين منصة رقمية يتم عبرها الإطلاع عن أسماء المشمولين بهذه الوجبة، ولقد تأتي خطوات إجراء ذلك على النحو التالي:

التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية مباشرة عبر هذا الرابط .

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

كتابة اسم المحافظة التي ينتمي المستعلم إليها.

ادخال البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم.

الضغط على خانة بحث.

الانتظار قليلاً لحين عرض النتيجة على الشاشة.

كما يمكن تحميل كشف النتيجة على الجهاز الخاص بكم.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

حرصاً على وصول الدعم إلى مستحقيه فإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قامت بوضع مجموعة من الشروط اللازمة، والتي وفقاً لها يتم قبول أو رفض الطلبات، ولقد تتمثل تلك الشروط والمتطلبات في النقاط الآتية: