استعلم من هُنا.. خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 بالعراق عبر موقع الوزارة وموقع نتائجنا

يتساءل الكثيرون داخل أراضي دولة العراق عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024، متطلعين إلى الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بهذا الأمر، تسعى الجهات المسؤولة جاهدة لتوفير جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالامتحانات والنتائج وسنقوم اليوم بتوضيح خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 بالعراق.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 بالعراق

يمكنك الحصول على نتائج الثالث المتوسط الدور الأول لعام 2024 من خلال اتباع هذه الخطوات:

قم بزيارة موقع بوابة وزارة التربية العراقية مباشرةً.

اختر الصف الدراسي المطلوب، والذي هو الثالث المتوسط الدور الأول.

حدد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

انقر على الزر المخصص لتنزيل نتائج الامتحانات.

نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول

مع اقتراب نهاية امتحانات الثالث المتوسط، بدأت الجهات المسؤولة في البحث حول التفاصيل المتعلقة بنتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024، وتم تقديم بعض المعلومات التوضيحية على النحو التالي:

سيتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط بشكل مركزي وعبر الإنترنت.

ستتضمن دروس الأكمال للثالث المتوسط ثلاث مواد دراسية.

سيتم رفع كل درجة من 45 إلى 50، مما يعني زيادة خمس درجات لكل مادة.

سيكون بإمكان الطلاب دخول الدور الثاني من الامتحانات إذا رسبوا في مادة واحدة أو اثنتين، أما إذا رسبوا في ثلاث مواد فلن يكون لهم الحق في الدخول إلى الدور الثاني.

نتائج الثالث متوسط عبر نتائجنا

بمجرد إعلان نتائج الدراسة المتوسطة، يمكنك الاستعلام عنها باستخدام الخطوات التالية: