“زغاريط في كل شارع.. شوف معاشك كام ياحج؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 وحقيقة صرفها بالزيادة الجديده

يزداد البحث من قبل الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 وذلك مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك من أجل شراء احتياجاتهم الاساسية، وسوف يتم صرف المعاش بداية من يوم السبت الموافق 1 يونيو وتبدأ جميع البنوك في الاستعداد من أجل صرف المعاش وذلك بعد أن تم تطبيق زيادة 15% منذ شهر مارس ويستطيع المواطنين صرف المعاش من منافذ الصرف.

موعد صرف معاشات يونيو 2024

يزداد البحث في تلك الفترة عن موعد صرف معاشات يونيو 2024 حيث يرغب الكثير من المواطنين من شراء احتياجاتهم الخاصة قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، وسوف يتم صرف المعاشات يوم السبت 1 يونيو 2024 حيث إنه الموعد المحدد للصرف ويستعد بنك ناصر وجميع البنوك من أجل صرف المعاشات في مواعيدها المحددة ويمكن للمواطنين الذهاب إلى جميع ماكينات الصرف الآلي الخاصة بمختلف البنوك من أجل صرف المعاش الخاص بهم بالإضافة إلى أنهم يستطيعون الذهاب إلى مكاتب البريد من أجل الحصول على المعاش.

قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة

تحرص الحكومة المصرية على زيادة رواتب المعاشات من أجل مساندة المواطنين اللذين تجاوزوا عمر العمل بالوظائف الحكومية والخاصة، ولقد تم تطبيق زيادة قدرها 15% على المعاشات منذ شهر مارس السابق وسوف يتم صرف المعاشات هذا الشهر مع تلك الزيادة، وتتمثل قيمة المعاشات الجديد بعد الزيادة في النقاط التالية: