“زغاريط في كل شارع.. شوف معاشك كام ياحج؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 وحقيقة صرفها بالزيادة الجديده

يزداد البحث من قبل الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 وذلك مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك من أجل شراء احتياجاتهم الاساسية، وسوف يتم صرف المعاش بداية من يوم السبت الموافق 1 يونيو وتبدأ جميع البنوك في الاستعداد من أجل صرف المعاش وذلك بعد أن تم تطبيق زيادة 15% منذ شهر مارس ويستطيع المواطنين صرف المعاش من منافذ الصرف.
موعد صرف معاشات يونيو 2024
يزداد البحث في تلك الفترة عن موعد صرف معاشات يونيو 2024 حيث يرغب الكثير من المواطنين من شراء احتياجاتهم الخاصة قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، وسوف يتم صرف المعاشات يوم السبت 1 يونيو 2024 حيث إنه الموعد المحدد للصرف ويستعد بنك ناصر وجميع البنوك من أجل صرف المعاشات في مواعيدها المحددة ويمكن للمواطنين الذهاب إلى جميع ماكينات الصرف الآلي الخاصة بمختلف البنوك من أجل صرف المعاش الخاص بهم بالإضافة إلى أنهم يستطيعون الذهاب إلى مكاتب البريد من أجل الحصول على المعاش.
قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة
تحرص الحكومة المصرية على زيادة رواتب المعاشات من أجل مساندة المواطنين اللذين تجاوزوا عمر العمل بالوظائف الحكومية والخاصة، ولقد تم تطبيق زيادة قدرها 15% على المعاشات منذ شهر مارس السابق وسوف يتم صرف المعاشات هذا الشهر مع تلك الزيادة، وتتمثل قيمة المعاشات الجديد بعد الزيادة في النقاط التالية:
- سوف يحصل أصحاب الشريحة الأولي على 1495 جنيه بدلا من 1300 جنيه.
- سوف يحصل أصحاب الشريحة الثانية على 1725 جنيه بدلا من 1500 جنيه.
- سوف يحصل أصحاب الشريحة الثالثة على 1840 جنيه بدلا من 1600 جنيه.
- سوف يحصل أصحاب الشريحة الرابعة على 2300 جنيه بدلا من 2000 جنيه.
- سوف يحصل أصحاب الشريحة الخامسة على 2645 جنيه بدلا من 2300 جنيه.
- سوف يحصل أصحاب الشريحة السادسة على 2990 جنيه بدلا من 2600 جنيه.
- سوف يحصل أصحاب الشريحة السابعة على 3335 جنيه بدلا من 2900 جنيه.
- سوف يحصل أصحاب الشريحة الثامنة على 3780 جنيه بدلا من 3200 جنيه.
- سوف يحصل أصحاب الشريحة التاسعة على 4025 جنيه بدلا من 3500 جنيه.
- سوف يحصل أصحاب الشريحة العاشرة على 4370 جنيه بدلا من 3800 جنيه.
- سوف يحصل أصحاب الشريحة الحادية عشرة على 4715 جنيه بدلا من 4100 جنيه.