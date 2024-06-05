‘‘ابسط يا عم هتبلبط في العيد”.. 15 يوم اجازة جديدة للموظفين في شهر يونيو.. والناس هتأنتخ!!

يتساءل الكثير من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص عن إجازات شهر يونيو لعام 2024، حيث يصل عدد الإجازات إلى 15 يوم وتلك الإجازات من أطول الإجازات التي سوف يحصل عليها الموظفين في ذلك العام، وتلك الإجازات مدفوعة الأجر وذلك تبعا لقوانين العمل الرسمية الخاصة بالمملكة العربية السعودية ومن ضمن تلك الإجازات إجازة عيد الأضحى المبارك.

إجازات شهر يونيو 2024

ينتظر موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية الإجازات الرسمية التي سوف يحصلون عليها خلال ذلك الشهر وسوف يكون عدد الإجازات خلال ذلك الشهر هو 15 يوم، وتلك الإجازة هي مدفوعة الأجر وتلك الإجازة من أطول الإجازات التي سوف يحصل عليها جميع الموظفين، ولقد قامت الوزارة بالإعلان عن مواعيد تلك الإجازات.

موعد إجازات شهر يونيو 2024

سوف يحصل جميع الموظفين في القطاع الخاص والقطاع العام على إجازات عديدة في شهر يونيو لعام 2024 ، ومن تلك الإجازات إجازة عيد الأضحى المبارك وتتمثل تلك الإجازات فيما يأتي:

سيحصل الموظفين على إجازة أسبوعية يوم السبت 1 يونيو.

سيحصل الموظفين على إجازة أسبوعية يوم الجمعة 7 يونيو.

سيحصل الموظفين على إجازة أسبوعية يوم السبت 8 يونيو.

سيحصل الموظفين على إجازة نهاية الأسبوع يوم الجمعة 14 يونيو.

سيحصل الموظفين على إجازة يوم السبت ١٥ يونيو بمناسبة وقفة عرفات.

سوف يحصل الموظفين على إجازة عيد الأضحى وهي يوم الأحد 16 يونيو ويوم الاثنين 17 يونيو ويوم الثلاثاء 18 يونيو لعام 2024.

سوف يحصل الموظفين على إجازة يوم 25 يونيو وذلك بدلا من إجازة وقفة عرفات حيث تصادق يوم إجازة أسبوعية.

سوف يحصل الموظفين على إجازة أسبوعية يوم الجمعة 21 يونيو ويوم السبت 22 يونيو.

سوف يحصل الموظفين على إجازة أسبوعية يوم الجمعة 28 يونيو ويوم السبت 29 يونيو.

سوف يحصل الموظفين على إجازة يوم الأحد 30 يونيو بمناسبة ثورة 30 يونيو.

هل إجازات شهر يونيو لعام 2024 مدفوعة الأجر؟

يحصل الموظفين لدي القطاع الخاص والقطاع العام على إجازات رسمية مدفوعة الأجر وذلك تبعا لقوانين العمل الرسمية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن الخصم للعاملين بأحد القطاعين بتلك الإجازات قد يعرض صاحب العمل للمسألة القانونية.