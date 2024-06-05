دي هتبقة عالية جداً.. معرفة مؤشرات أولية نحو تنسيق مدارس ستيم 2024 .. شوف حكايتك بعد 3 اعدادي

تزداد معدلات البحث على جوجل عن تنسيق مدارس ستيم لعام 2024 وذلك حتى يستطيع الطلاب الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية التقديم وتم ذلك في نفس الوقت الذي قامت فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم مؤتمر خاص بالتعليم المصري، ويمكن للطلاب الذين تتوافر فيهم شروط التقديم التي وضعتها المدرسة أداء اختبارات القبول في المدرسة.

تنسيق مدارس ستيم 2024

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع العديد من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم وتتمثل فيما يأتي:

يجب أن يكون مجموع درجات الطالب المتقدم 274.5 من المجموع الكلي وذلك بنسبة 98%.

لا يشترط أن يكون الطالب حاصل على الدرجة النهائية في المواد الدراسية.

يمكن للطالب الذي حصل على مجموع 95% التقديم في المدرسة بشرط الحصول على الدرجة النهائية في واحدة من المواد التالية (مادة اللغة الانجليزية – مادة العلوم – مادة الرياضيات).

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الدراسي لعام 2024.

يمكن للطلاب الحاصلين على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي التقدم في المدرسة من أجل أداء اختبارات القبول حتى إذا لم تتوفر به الشروط السابقة.

مدارس ستيم 2024 في مصر

يتساءل الكثير من الأشخاص عن مدارس ستيم في العلوم والرياضيات حيث إنها من المدارس الهامة الموجودة، ومن أهم المعلومات المتعلقة بمدارس ستيم فتتمثل في النقاط التالية: