تفاصيل زيادة مرتبات يونيو مع اقتراب عيد الاضحى المبارك.. اعرف الحقيقة الان وشوف تفاصيلها!!

يبحث الكثير من موظفي القطاعين العام والخاص عن حقيقة زيادة مرتبات شهر يونيو لذلك العام وسوف يتم تبكير موعد صرف الرواتب لذلك الشهر قبل قدوم عيد الأضحى المبارك حتى يستطيع الموظفين شراء المستلزمات التي يحتاجونها قبل قدوم العيد، ويستطيع الموظفين صرف الرواتب الخاصة بهم من خلال أماكن الصرف والبريد المصري المنتشر في جميع المحافظات.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

يرغب الكثير من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص في معرفة موعد الصرف الخاص برواتب شهر يونيو وذلك لأن هناك الكثير من الأخبار التي انتشرت حول تبكير موعد الصرف من أجل عيد الأضحى المبارك وإن الموعد الطبيعي الخاص بصرف الرواتب يكون بداية من يوم 21 ولكن سوف يتم صرف راتب هذا الشهر بداية من يوم 9 وحتى يوم 13 يونيو 2024.

حقيقة زيادة مرتبات شهر يونيو

يزداد البحث في الفترة الأخيرة عن حقيقة زيادة مرتبات شهر يونيو 2024 ويريد موظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي في معرفة حقيقة ذلك الأمر، وبالفعل تم زيادة المرتبات بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم ذلك من أجل زيادة رواتب الموظفين من أجل شراء احتياجاتهم الاساسية قبل قدوم عيد الأضحى المبارك حيث إن الظروف الاقتصادية الصعبة الخاصة بالبلد.

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2024

يستطيع جميع موظفي القطاع العام الحصول على مرتبات شهر يونيو لعام 2024 من خلال العديد من الأماكن التي أعلنت عنها وزارة المالية، وتتمثل تلك الأماكن فيما يأتي:

ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

المحافظ الإلكترونية التابعة لمختلف شركات المحمول.

وبذلك نكون قد تعرفنا على أماكن الصرف التي يمكن من خلالها الحصول على رواتب شهر يونيو 2024 للموظفين والموظفات.

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2024

لقد قامت وزارة المالية بالإعلان عن جدول الحد الأدنى للأجور الجديد بعد الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتمثل فيما يأتي:

يتقاضى موظفي الدرجة السادسة على 6000 جنيه.

يتقاضى موظفي الدرجة الخامسة على 6500 جنيه.

يتقاضى موظفي الدرجة الرابعة على 7000 جنيه.

يتقاضى موظفي الدرجة الثالثة على 7500 جنيه.

يتقاضى موظفي الدرجة الثانية على 8000 جنيه.

يتقاضى موظفي الدرجة الأولى على 8200 جنيه.